14.12.2025 10:09:00
ANKA
Gazeteci Osman Çaklı'ya gözaltı: 'Saldırı' paylaşımı gerekçe oldu

Gazeteci Osman Çaklı'nın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "suçu ve suçluyu övmek" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci ve yazar Osman Çaklı, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. 

Çaklı’nın İstanbul’da, Okmeydanı’ndaki bir hastaneye yönelik saldırıya ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 

İddialara göre, Çaklı hakkında “suçu ve suçluyu övme” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtiliyor. 

Osman Çaklı, paylaşımında saldırının failinin soruşturma sonucunda belirlenmesi gerektiğini yazmış ve “Şapkalılar” adıyla bilinen bir grubun saldırıyı üstlendiğine dair iddialara yer vermişti. 

Çaklı, “mevcutlu” şekilde Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve geceyi nezarette geçireceği ifade edildi. 

ÇAKLI'NIN PAYLAŞIMI NEYDİ?

Osman Çaklı, söz konusu paylaşımında Okmeydanı'ndaki Şafak Hastanesi'nin gece saatlerinde kurşunlandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi.”

Çaklı yakın zamanda Sadık Güleç ile birlikte “Yeni Nesil Çeteler” isimli bir kitap yayımlamıştı.

