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Partnerinin eski sevgililerini saplantı haline getiren 4 burç: Bu burçlar eski defterleri asla kapatamıyor...

Bazı burçlar, partnerlerinin eski ilişkilerine öyle bir büyüteçle bakar ki, o ilişkiler çoktan bitmiş olsa bile zihinlerinde hala yaşamaya devam eder. Peki, eski defterleri asla kapatamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, partnerinin eski sevgililerini saplantı haline getiren 4 burç...

Partnerinin eski sevgililerini saplantı haline getiren 4 burç: Bu burçlar eski defterleri asla kapatamıyor...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:38

Her ne kadar “geçmiş geçmişte kaldı” dense de bazı burçlar için bu söylem sadece bir teselliden ibarettir. Özellikle söz konusu partnerlerinin geçmiş ilişkileri olduğunda, bazı burçlar geçmişin izlerini bugünün üzerine taşımakta oldukça başarılıdır. Peki, eski defterleri asla kapatamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, partnerinin eski sevgililerini saplantı haline getiren 4 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep’in doğasında derin bağ kurmak ve duygusal sadakat aramak vardır. Bu yüzden partnerinin geçmişte kimi sevdiği, nasıl sevdiği, neler yaşadığı onun için fazlasıyla önemlidir. Kıskançlığıyla ünlü Akrep, eski sevgilileri sadece merak etmekle kalmaz, detaylı araştırmalar bile yapabilir. Bu bir takıntı değil, "kontrol" dür… En azından Akrep’e göre.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu çok duygusaldır ve kendini güvende hissetmediğinde eski defterleri karıştırmaya başlar. Partnerinin eski sevgilileri, onun zihninde hem bir tehdit hem de bir “ben yeterli miyim?” sorusunun cevabıdır. Duygusal hafızası güçlü olduğundan geçmişe takılmaya çok müsaittir.

3. BAŞAK BURCU

Başak her şeyi analiz eder. Partnerinin eski sevgilileri de bu analizlerden nasibini alır. Detaylara kafayı takar: "Ona ne demişti?", "Nasıl vakit geçiriyorlardı?", "Benden ne farkı vardı?"... Bu sorular bazen içten içe bir kıyas yarışına dönüşür. Başak için saplantı, mantığın içine gizlenmiş duygusal bir hesaplaşmadır.

4. BOĞA BURCU

Sadakat ve sahiplenme Boğa’nın temel taşlarındandır. Bu yüzden partnerinin geçmişini öğrenmek istemesi sahiplenme dürtüsünün bir yansımasıdır. Her ne kadar dışarıdan sakin görünse de Boğa'nın içinde kıskançlık alevleri gizlice yanar. Hele ki hala görüşülen bir “eski” varsa, Boğa için bu durum kırmızı alarmdır.


Etiketler: #burçlar #takıntı #Astroloji

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