Retro döngüsüne hazır olun: Temmuz ayında burçları neler bekliyor?

Temmuz ayı, yaz mevsiminin enerjisiyle birlikte burçlar için önemli değişim ve fırsatları beraberinde getiriyor. Peki, hem kişisel hem de kariyer anlamında burçları etkileyen gökyüzü hareketleri, 2025 Temmuz ayında hayatımıza nasıl yansıyacak? İşte, her burcun Temmuz ayında dikkat etmesi gerekenler ve fırsatlar...





TEMMUZ AYI GENEL ASTROLOJİK ETKİLERİ

Temmuz 2025, gökyüzünde art arda yaşanacak önemli astrolojik olaylarla dikkat çeken güçlü ve dönüştürücü bir ay olacak. Retrograd gezegen hareketleri, burç değişimleri ve ay fazları, hem bireysel hem de kolektif anlamda içsel sorgulamaları, değişimleri ve yeniden yapılanmaları gündeme taşıyor.

Güçlü Retrograd Dönemi

Temmuz ayı boyunca dört önemli gök cismi geri hareketine başlıyor:

Neptün (4 Temmuz): Hayaller, sezgiler ve spritüel konularda belirsizlikleri açığa çıkarabilir.

Satürn (13 Temmuz): Sorumluluklar, yapılar ve uzun vadeli hedefler tekrar gözden geçirilebilir.

Merkür (18 Temmuz): İletişimde aksaklıklar, geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Chiron (30 Temmuz): Şifa ve içsel yaralarla yüzleşme zamanıdır.





TEMMUZ AYI BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu

Temmuz ayında Koç burçları, enerjilerini yeni projelere kanalize edecekler. Özellikle kariyer alanında beklenmedik fırsatlar ortaya çıkabilir. İlişkilerde ise sabırlı olmak önemli; ani tepkiler sorunlara yol açabilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları için temmuz, maddi konularda hareketli geçecek. Yatırımlar ve harcamalar dikkatli planlanmalı. Aile ilişkilerinde ise sıcak ve destekleyici gelişmeler yaşanabilir.

İkizler Burcu

İkizler için sosyal çevre ve iletişim öne çıkıyor. Yeni dostluklar kurulabilir, eski arkadaşlarla bağlantılar güçlenebilir. Eğitim ve öğrenim fırsatları da gündemde.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları, temmuzda iç dünyalarına dönecek ve ruhsal anlamda yenilenme yaşayacak. Aile ve ev hayatına odaklanmak, huzur ve dengeyi getirecek.

Aslan Burcu

Aslan burçları için temmuz, aşk ve yaratıcılığın öne çıktığı bir dönem. Yeni ilişkiler veya mevcut ilişkilerde tutkular canlanabilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin.

Başak Burcu

Başak burçları, temmuzda iş ve sağlık konularında dikkatli olmalı. Sağlık rutinlerinize özen göstermek ve işlerinizi planlamak önemli olacak. Finansal konularda sürprizler olabilir.

Terazi Burcu

Terazi burçları için temmuz, iletişim ve yakın çevre ilişkilerinin canlandığı bir ay. Seyahat ve eğitim fırsatları gündeme gelebilir. Dengeyi korumaya özen gösterin.

Akrep Burcu

Akrep burçları, temmuzda kariyer ve toplum içindeki rollerinde aktif olacaklar. Sorumluluklar artabilir, ancak başarı da kapıda. İlişkilerde gizli kalmış duygular açığa çıkabilir.

Yay Burcu

Yay burçları, temmuzda kendilerini geliştirme ve yeni hedefler belirleme konusunda motive olacaklar. Eğitim ve seyahat planları artabilir. İlişkilerde açık iletişim önemli.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları için temmuz, finansal konular ve ortaklıklar açısından hareketli geçebilir. Yatırımlar konusunda temkinli olmakta fayda var. Aile hayatında denge kurmak önemli.

Kova Burcu

Kova burçları, temmuzda sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde hareketlilik yaşayacaklar. Yeni projeler ve grup çalışmaları ön planda olabilir. Kendi alanınıza zaman ayırmayı unutmayın.

Balık Burcu

Balık burçları, temmuzda içsel dünyalarına dönerek yaratıcılıklarını besleyecekler. Sanatsal faaliyetler ve hobiler için ideal bir dönem. İlişkilerde anlayış ve sabır ön planda olacak.