Sevdiği kadını her şeyden korumaya ant içmiş 4 erkek burcu: Bu burçlar her şeyini feda etmeye hazır

Her burcun ilişkilerde sevgi gösterme biçimi farklıdır. Kimi daha romantik adımlarla sevgisini belli ederken, kimisi ise koruyucu bir tavırla partnerinin yanında durur. Özellikle bazı burçlar, hayatındaki kadının başına en ufak bir zarar gelmemesi için adeta bir savaşçı gibi davranır. İşte aşkını koruma içgüdüsüyle yaşayan o özel burçlar…

YENGEÇ BURCU

Duygusal zekâsı yüksek olan Yengeç, partnerine hem duygusal hem de fiziksel anlamda güven verir. Onun üzülmesine tahammül edemez ve her koşulda yanında olmaya özen gösterir. Adeta sevgilisinin güvenli limanı olur.

ASLAN BURCU

Gururlu ve sahiplenici Aslan, sevdiği kadını hayatının merkezine koyar. Onun mutluluğu için her türlü fedakârlığı yapar ve dış dünyaya karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Partnerini her ortamda savunur ve destekler.

BOĞA BURCU

Sadakat ve istikrarıyla bilinen Boğa, ilişkilerde güven hissini ön planda tutar. Sevgilisini huzursuz edecek her durumun önüne geçer. Tehlike hissettiğinde ise araya girerek partnerini güvende tutar.

AKREP BURCU

Tutkulu ve sezgileri güçlü Akrep, sevdiği kadının zarar görmesini asla istemez. Onun ihtiyaçlarını önceden fark eder ve harekete geçer. Bu sahiplenici yapısı, partnerine hem güven hem de huzur verir.