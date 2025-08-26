Sevdiğini kıskançlıkla bunaltan 4 burç: Bu burçlar kısıtlayıcı tavırlarıyla partnerlerini fazlasıyla yoruyor...

İlişkilerde kıskançlık kimi zaman tatlı bir ilgi göstergesi olarak görülse de bazı burçlar için bu durum adeta bir alışkanlığa dönüşebilir. Onlar, sevdiklerini kaybetme korkusu ve yoğun duyguları nedeniyle partnerlerini kıskançlıkla bunaltabilir. Peki, kısıtlayıcı tavırlarıyla partnerlerini fazlasıyla yoran kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sevdiğini kıskançlıkla bunaltan 4 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu, sahiplenici yapısıyla bilinir. Partnerine olan yoğun bağlılığı çoğu zaman kıskançlıkla karışır. Güven duygusu onlar için çok önemlidir; küçük bir şüphe bile Akrep’in kıskançlığını tetikleyebilir.

2. BOĞA BURCU

Boğa burcu, sevdiği kişiyi koruma içgüdüsüyle hareket eder. Sadakat onlar için vazgeçilmezdir, bu yüzden partnerinden aynı sadakati görmek isterler. Ufak bir ilgisizlik bile Boğa’nın kıskançlığını açığa çıkarabilir.

3. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duygusal yapısı nedeniyle kıskançlık konusunda hassastır. Partnerini kaybetme korkusu, onları fazla sahiplenici yapabilir. Sevgi dolu yapıları bazen kıskançlık krizlerine dönüşebilir.

4. ASLAN BURCU

Aslan burcu, ilişkide sürekli ilgi görmek ister. Partnerinin dikkatini başka yerlere vermesi Aslan için kabul edilemez olabilir. Bu yüzden kıskançlıkları çoğu zaman gururlarından kaynaklanır.