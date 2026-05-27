Sevmesi güzel ama katlanması zor: Aşkta en çok yoran 5 burç

Astrolojiye göre her burcun ilişkilere yaklaşımı farklılık gösteriyor. Kimi burç güven ararken kimi özgürlüğünü ön planda tutuyor. Ancak bazı burçlar var ki, yoğun duyguları ve zorlayıcı tavırları nedeniyle aşk hayatında partnerlerini oldukça yorabiliyor.

AKREP BURCU

Tutkulu ve derin duygularıyla bilinen Akrep burcu, ilişkilerde yoğun bağ kurmak ister. Ancak aşırı sahiplenici tavırları, kıskançlığı ve kontrol etme isteği zaman zaman partneri baskı altında hissettirebilir. Güven problemi yaşadığında ise ilişkide sert tavırlar gösterebilir.

İKİZLER BURCU

Kararsız yapısıyla dikkat çeken İkizler burcu, ilişkilerde bir anda sıcak davranırken kısa süre sonra uzaklaşabilir. Sürekli değişen ruh hali ve özgürlük ihtiyacı, partnerinin ne düşündüğünü anlamasını zorlaştırabilir.

KOÇ BURCU

Hızlı başlayan ilişkilerin burcu olarak görülen Koç, sabırsız ve baskın tavırlarıyla dikkat çeker. Tartışmalarda geri adım atmaması ve anlık öfkesi, ilişkilerde yorucu bir atmosfere neden olabilir.

YENGEÇ BURCU

Duygusal yönü güçlü olan Yengeç burcu, ilişkilerde ilgi ve güven görmek ister. Ancak alıngan tavırları ve geçmişi sürekli gündeme getirmesi, partneri zaman zaman duygusal olarak zorlayabilir.

KOVA BURCU

Özgürlüğüne düşkün olan Kova burcu, ilişkilerde mesafeli davranabilir. Duygularını açık ifade etmekte zorlanması ve ani uzaklaşmaları, partnerinde belirsizlik hissi yaratabilir.