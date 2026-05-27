Son dakika... Özgür Özel'den 'yeni parti' sorusuna yanıt: 'Şu aşamada kimse...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Özel, buradaki konuşmasında ''Yeni bir parti kuracak mısınız?'' sorusuna yanıt verdi.

Bayramın ilk gününü memleketi Manisa'da geçiren CHP lideri Özgür Özel, bayram namazı sonrası Hatuniye Camisi önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, yeni parti sorularına yanıt verirken CHP'lilere de çağrı yaptı, "Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin" çağrısı yaparak, kurultay yapılmasını istedi.

"KURULTAYA GİTMENİN YOLU ÇOK AÇIK"

Özel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

''Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız bütün üyelerimiz herkes seçim diyor. Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu açık.

Bir çağrım var kendisine 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delege ile gitmek istiyorsa seçime, hazırım. Bu Türkiye’ye çok iyi bir örnek olmuş olur, hem de bütün tartışmalar da biter.''

''İSTİFA ETMEYİN'' ÇAĞRISI

CHP lideri Özel partiden ayrılma tartışmalarına açıklık getirdi, şunları söyledi:

''İstifa edelim diyenler var, kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz.''

Geçmişte kendilerini desteklemeyenlere tepki gösterenler olduğunu belirten Özel şöyle devam etti:

''Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır. Onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır'."

"YENİ BİR PARTİ KURMA DURUMUMUZ YOK"

Özgür Özel ''Yeni bir parti kuracak mısınız?'' sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

''Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur, yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok.''