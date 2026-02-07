Bazı insanlar sosyal ortamlarda sürekli aynı enerjiyi korur. Bazıları ise ruh haline göre tamamen değişir. İşte, sosyal enerjisi dalgalı olan 3 burç...

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Bir gün saatlerce konuşup eğlenen İkizler burcu, ertesi gün telefonlara bile bakmayabilir. Zihinsel değişkenliği sosyal hayatına da yansır.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Duygusal dalgalanmaları yüksek olan Balık burcu, iç dünyası yorulduğunda sosyal hayattan çekilir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Derin bağlar kurmayı seven Akrep burcu, yüzeysel sosyallikten çabuk sıkılır. Enerjisi bir anda düşebilir.