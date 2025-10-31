Tartışmada her zaman haklı çıkmak isteyen 3 burç... Son sözü onlar söyler!

Bazı burçlar haksız olduklarını bilseler bile geri adım atmazlar ve konuyu mutlaka kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. İşte her tartışmada haklı çıkmak isteyen o üç burç...

ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslan burcu, doğuştan liderdir ve her zaman sahnede olmayı sever. Bu nedenle, biri onun fikirlerini sorguladığında hemen savunma moduna geçer. Gururu, tartışmayı kaybetmesine asla izin vermez. Aslan her zaman haklı olduğunu düşünür ya da en azından öyle görünmek ister.

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrep burçları zeki, analitik ve stratejiktir. Tartışma sırasında söylediklerinizi dikkatle dinler, sonra kelimelerinizi size karşı ustalıkla kullanır. Onlar için bir tartışmayı “kazanmak” sadece doğru olmakla değil, kontrolü ele geçirmekle ilgilidir. Akrep asla pes etmez, sadece zamanı geldiğinde sessizleşir.

BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başak burcu için mantık her şeydir. Tartışmalarda detaylara o kadar hâkimdir ki, karşısındaki kişi genellikle bir süre sonra pes eder. Başaklar hata yapmayı sevmez, bu yüzden en küçük ayrıntıyı bile kullanarak kendini savunur. Onlara göre haklı çıkmak, sadece zeka değil, düzenli düşünmenin sonucudur.