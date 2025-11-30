Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

30.11.2025 16:13:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

 

İkili ilişkilerde denge arayışın hızlanıyor. Karşındaki kişiye direkt söylemek isteyip de sustuğun konular gündeme gelebilir. Psikolojik olarak pasif kaldığın alanlarda “önce ben” deme pratiğin açılıyor.