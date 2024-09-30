Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ekim Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart sevgili teraziler. İlişkilerinizin iyi olması sizin uyumlu yapınızla alakalı. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Sağlığınıza dikkat edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet diyenler devleti yedi!
- AKP'li vekil istifa etti
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- Katil Özyağcı'dan gazetecilere 'tetik' hareketi!
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!