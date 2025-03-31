Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uyumlu ve aşırı insancıl tavırlarınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Çok tavizkar davranmayın. Parasal konularda yeni teklifler alabilirsiniz. Düşünerek adım atın.
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