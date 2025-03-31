Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mart 2025 - 15:46

Güncelleme: 31 Mart 2025 - 15:46

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uyumlu ve aşırı insancıl tavırlarınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Çok tavizkar davranmayın. Parasal konularda yeni teklifler alabilirsiniz. Düşünerek adım atın.