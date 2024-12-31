Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde özellikle sabah saatleri ailevi konularla ilgili ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. İlişkilerinizin tamamen kopmasını istemiyorsanız biraz daha profesyonel düşünmelisiniz. Günün ikinci yarısı sorunları çözmek ve iletişim adına çok daha uygun görünüyor.
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