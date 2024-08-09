Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerin gündemde olduğu bir gün sevgili teraziler. Zihinsel olarak uyumlu olduğunuz kişilerle vakit geçirebilir, fikir alışverişi yapabilirsiniz. Güzellik, estetik gibi konulara zaman ayırabilirsiniz. Size sunulan teklifleri gerçekten isteyip istemediğinizden emin olun.
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