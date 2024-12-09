Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Aralık 2024 - 15:52

Güncelleme: 09 Aralık 2024 - 15:52

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili teraziler, ilişkilerde bir türlü dengeyi oturtamadınız, çünkü iç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Yakınlarınızla haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde arayın. Olur olmaz yerlerde tepkisel tavırlarınız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor.