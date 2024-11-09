Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Kasım 2024 - 16:02

Güncelleme: 09 Kasım 2024 - 16:02

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizdeki belirsizlik içeren durumları bu aralar kabullenmeniz gerekiyor. Çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Bugün rahat bırakın. Zorlamak sağlığınızı etkileyebilir.