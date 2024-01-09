Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen teraziler:
Bugün ailevi konularda anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar canınızı sıkabilir sevgili teraziler. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmiyor fakat konuları çözüme kavuşturarak ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Sorunları önemseyin. Yakınlarınızın güvenini sarsmamaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- AKP'li Hatipoğlu'na 'manidar' özür
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...