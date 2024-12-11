Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün kendinizi gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İstemediğiniz sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. İlişkileri bozmamak adına kendi kişiliğinden taviz vermeniz suiistimal edilmenize yol açıyor. Sağlık konuları gündemde olabilir. Kendinize zaman ayırın.
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