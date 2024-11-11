Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Kasım 2024 - 16:56

Güncelleme: 11 Kasım 2024 - 16:56

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili teraziler, ilişkilerde bir türlü dengeyi oturtamadınız, çünkü iç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Yakınlarınızla haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde arayın. Olur olmaz yerlerde tepkisel tavırlarınız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor.