Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Aralık 2024 - 16:29

Güncelleme: 12 Aralık 2024 - 16:29

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok tavizkar oluşunuz suiistimal ediliyor. Bu tavrınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Ekonomik anlamda düşünerek adım atın.