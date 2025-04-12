Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Dış görünüşle alakalı değişimlere odaklandığınız bu günlerde kararsız kaldığınız durumlar olsa da değişim için doğru zamandasınız. İlişkilerinizle alakalı halledemediğiniz konuları çözmek için bugün harekete geçebilirsiniz. Fikirsel olarak uyum sağlayacağınız kişilerle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
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