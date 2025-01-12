Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kariyer hayatınızda daha iyisini elde etmek için ettiğiniz hırslı mücadelenizin sizi geriye çektiğini görmeniz gerekiyor. Mücadele etmek yerine kendinizi sağlıklı şekilde ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Daha net ve kendinizden emin davranmalısınız.
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