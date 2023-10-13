Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bu aralar biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. Sağlık sorunlarınız varsa kökeninde aşırı derecede uyumlu olma çabanız yatıyor. Dış görünüş ve estetik anlamında yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırın.
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