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Günlük Burç Yorumları: 14 Haziran Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Haziran Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Haziran 2023 - 17:41

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Ne kadar iyi olmaya çalışsanız da değer görmediğinizi hissetmek ilişkilerinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Sağlığınızı önemseyin.



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