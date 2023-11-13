Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün varsa eğitimle alakalı bir gündeminiz odaklanabilir veya kısa yolculukların gündemde olduğu bir gün geçirebilirsiniz sevgili teraziler. İkili ilişkiler ve anlaşmalar açısından verimli bir gün. Fırsatları iyi değerlendirin.
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