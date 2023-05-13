Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İyimser tavırlarınız çok fazla suistimal ediliyor sevgili teraziler. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi çok fazla yormayın. Sizin sorumluluklarınız size yeter. Her şeyde olduğu gibi iyilikte de dengede olun. Dünyayı siz kurtaramazsınız.
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