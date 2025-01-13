Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, bugün kendini her zamankinden daha güzel ve özgüvenli hissedeceğin bir gün. Adım atmaya çekindiğin ilişkiler konusunda sınırları zorlayabilirsin. Bunun bir sakıncası yok fakat hayat denge üzerine kuruludur bunu da unutma.
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