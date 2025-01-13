Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Ocak 2025 - 16:27

Güncelleme: 13 Ocak 2025 - 16:27

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, bugün kendini her zamankinden daha güzel ve özgüvenli hissedeceğin bir gün. Adım atmaya çekindiğin ilişkiler konusunda sınırları zorlayabilirsin. Bunun bir sakıncası yok fakat hayat denge üzerine kuruludur bunu da unutma.