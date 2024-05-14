Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Mayıs 2024 - 16:00

Güncelleme: 14 Mayıs 2024 - 16:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Arkadaş çevrenizin sizi destekleyici tavırları motivasyonunuzu yükseltiyor sevgili teraziler. Bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Gelecek planlarınız için yakınlarınızla fikir alışverişinde bulunmak ve yeni kararlar almak için uygun bir gün.