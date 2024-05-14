Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Arkadaş çevrenizin sizi destekleyici tavırları motivasyonunuzu yükseltiyor sevgili teraziler. Bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Gelecek planlarınız için yakınlarınızla fikir alışverişinde bulunmak ve yeni kararlar almak için uygun bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer