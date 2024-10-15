Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ekim 2024 - 16:18

Güncelleme: 15 Ekim 2024 - 16:18

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde ego çatışmalarının olduğu bir gün. Sevdiklerinizle haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde aramanız gerekiyor. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkarken sağlıklı iletişim kuramamanın sonuçlarını görüyorsunuz.