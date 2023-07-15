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Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Temmuz 2023 - 17:26

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu burcu günlük yorumu:

Bugün ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Sadece ne istediğinize odaklanmalı, kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Bildiğiniz ve istediğiniz yolda ilerleyin ve kararlı olun. İletişim problemlerine çok fazla takılmak zaman kaybı, bunu bilin.



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