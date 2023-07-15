Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu burcu günlük yorumu:
Bugün ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Sadece ne istediğinize odaklanmalı, kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Bildiğiniz ve istediğiniz yolda ilerleyin ve kararlı olun. İletişim problemlerine çok fazla takılmak zaman kaybı, bunu bilin.
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