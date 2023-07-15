Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu burcu günlük yorumu:
Bugün kendinizi biraz hassas ve duygusal hissedebilirsiniz sevgili başaklar. Sevdiklerinizle vakit geçirebilir, geleceğinizle alakalı adımlar için ortak kararlar alabilirsiniz. Bugün tanışacağınız kişilerin ilerleyen dönemlerde hayatınıza olumlu etkileri olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Menzil ve FETÖ
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- Celal Ülgen'den Yanardağ uyarısı
- O iller sıcaklık rekoru kıracak!
- Kararını değiştirdi!