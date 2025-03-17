Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mart 2025 - 15:46

Güncelleme: 17 Mart 2025 - 15:46

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde kuramadığınız dengeler hayatınızın her alanına negatif şekilde yansıyor. Kararlı şekilde bir yolda ilerlemeniz birçok konuyu düzene sokacak. Kafanızı netleştirmek için bir süre yalnız kalmanız ve kendi iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor.