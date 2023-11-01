Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Kasım Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Bugün kariyer hayatınız gündemde olabilir sevgili teraziler. Sizden yaşça büyük insanlarla çatışmamaya özen gösterin. Ailevi konular canınızı sıkabilir. İlişkiler açısından zorlayıcı bir gün. Çözümsel yaklaşmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı tahmin!
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Okullarda müfredat değişiyor!
- Engin Polat'a polisten 'uyarı'