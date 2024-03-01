Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kariyer hayatınızda daha iyisini elde etmek için ettiğiniz mücadelenin artık sizi yorgun düşürdüğünü görüyorsunuz. Mücadele etmek yerine kendinizi sağlıklı şekilde ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Kendinizi geri çekmeyin, net olun. Saygılı bir üslupla kendinizi ifade ettiğinizde anlaşmazlıkla çözülebilir.
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