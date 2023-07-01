Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkiler desteklendiğinizi hissetmeniz açısından sizi motive ediyor. Ticari konularda yeni bağlantılar kurabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Eğitimler, kısa seyahatler gibi alanlarda şansınız oldukça açık. Uyumlu kişiliğinizi sizi başarıya ulaştıracak konularda kullanmalısınız.
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