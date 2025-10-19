Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Astrolog Bilge Aslı
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

 

Gün senin için duygusal olarak hassas ama bir o kadar da farkındalık dolu. Kendini ifade ederken zarif ve adil tavrınla dikkat çekebilirsin. Denge senin doğanda var; bugün yeniden merkezine geliyorsun.