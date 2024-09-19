Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Eylül Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi fazla yoruyorsunuz sevgili teraziler. İçerde biriken öfkeniz olur olmadık yerlerde ortaya çıkabilir. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi net ifadelerle anlatın. Aksi taktirde haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz.
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