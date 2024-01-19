Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Ocak 2024 - 16:19

Güncelleme: 19 Ocak 2024 - 16:19

Terazi burcu ve yükselen teraziler:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçlere her geçen gün bir yenisi ekleniyormuş gibi hissetseniz de çok yakında feraha kavuşacaksınız. Uyumlu ve adaletli tavırlarınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Parasal konularda yeni teklifler alabilirsiniz. İki düşünüp bir hareket edin.