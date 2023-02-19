Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, iş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, çözüm ararken aklınıza gelmeyen ve farkında olmadığınız konular yüzünden yanlış karar verebilirsiniz. İnsanları kendi haline bırakın, gözlemleyin. Zamanla her şey netleşecektir.



