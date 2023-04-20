Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İstemediğiniz sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. ‘Hayır’ demeyi öğrenmelisiniz. Fazla uyumlu olmaya çalışmak sizi yıpratıyor. Sağlık konuları gündemde olabilir. Kendinize zaman ayırmaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- Deniz Gezmiş'in abisinden Aksakal'ın ifadelerine tepki