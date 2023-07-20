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Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Temmuz 2023 - 17:40

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. İlişkilerinizin iyi olması sizin uyumlu yapınızla alakalı. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Düşünmeyi bırakıp eyleme geçtiğinizde, elinizi taşın altına koyduğunuzda her şey daha güzel olacak. Sağlığınıza dikkat edin.



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