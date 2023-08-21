Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ağustos 2023 - 16:48

Güncelleme: 21 Ağustos 2023 - 16:48

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Ekonomik anlamda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Sizi bir üst seviyeye taşıyacak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Verdiğiniz kararlardan vazgeçmeyin.