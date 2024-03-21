Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, insanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. İnsanları kaybetmekten korktukça kendinizi kaybediyorsunuz. Sağlık sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına bırakın.
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