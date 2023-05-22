Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 22 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kariyer hayatınızda daha iyisini elde etmek için ettiğiniz hırslı mücadelenizin sizi geriye çektiğini görmeniz gerekiyor. Mücadele etmek yerine kendinizi sağlıklı şekilde ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Daha net ve kendinizden emin davranmalısınız.