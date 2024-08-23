Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uyumlu ve aşırı insancıl tavırlarınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Çok tavizkar davranmayın. Parasal konularda yeni teklifler alabilirsiniz. Düşünerek adım atın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme