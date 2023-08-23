Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya kısa seyahatlerin gündemde olduğu bir gün geçirebilirsiniz sevgili teraziler. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Yakın çevreniz tarafından attığınız adımların desteklendiğini görebilirsiniz. Planlı hareket edin.
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