Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Kasım 2024 - 16:38

Güncelleme: 23 Kasım 2024 - 16:38

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart sevgili teraziler. İlişkilerinizin iyi olması sizin uyumlu yapınızla alakalı. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Sağlığınıza dikkat edin.