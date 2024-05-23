Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kariyer hayatınızda daha iyi bir konuma gelmek için ettiğiniz mücadelenin artık sizi yorgun düşürdüğünü görüyorsunuz. Mücadeleyi bırakıp dikkatinizi işinize verdiğinizde zaten istediğiniz sonucu alacaksınız. Geri çekilmeyin, gerçekçi olun.
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