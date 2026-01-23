Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

23.01.2026 16:05:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

İlişkilerde denge kurmak zorlaşabilir. Karşı tarafın tavrı seni hızlı bir tepkiye sürükleyebilir. Her şeyi yumuşatma çabası yerine netlik kazandırmak önemli. Kendi isteğini açıkça söylemek ilişkileri temizler.

 