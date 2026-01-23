Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

İlişkilerde denge kurmak zorlaşabilir. Karşı tarafın tavrı seni hızlı bir tepkiye sürükleyebilir. Her şeyi yumuşatma çabası yerine netlik kazandırmak önemli. Kendi isteğini açıkça söylemek ilişkileri temizler.