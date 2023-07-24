Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023 - 09:38

Güncelleme: 24 Temmuz 2023 - 09:38

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün çekingenliğiniz üzerinizde sevgili teraziler. Ya çok fazla geri planda kalıyor ya da kendinizi çok gereksiz zamanlarda ortaya atıyorsunuz. Kararsızsınız. Çok yoğun düşünceler içerisindesiniz fakat düşünmekle olmuyor. Hayallerinizi netleştirmeli ve onları hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız. Aksi taktirde savrulmanız kaçınılmaz..