Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Temmuz 2023 - 09:38

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün çekingenliğiniz üzerinizde sevgili teraziler. Ya çok fazla geri planda kalıyor ya da kendinizi çok gereksiz zamanlarda ortaya atıyorsunuz. Kararsızsınız. Çok yoğun düşünceler içerisindesiniz fakat düşünmekle olmuyor. Hayallerinizi netleştirmeli ve onları hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız. Aksi taktirde savrulmanız kaçınılmaz..



En Çok Okunan Haberler